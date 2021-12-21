Биробиджан, , 10:53 — REGNUM Доля дорог, соответствующих нормативам, в Биробиджане увеличена до 45%. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Еврейской автономной области отремонтировали 24 участка автодорог протяжённостью 27,3 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Новая дорога Admkrai.krasnodar.ru

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В том числе 18,5 километров новых дорог появились в Биробиджане, там отремонтирован 21 участок. Всего на дорожные работы по нацпроекту в ЕАО за год потратили 383,5 млн рублей. Часть работ пока не принята и не оплачена.

«Считаю, что можно положительно оценить реализацию национального проекта — результат есть, и жители области его видят. Дополнительное финансирование позволило достичь более эффективных показателей. Об этом говорят и цифры: по данным на 1 января 2019 года доля дорожной сети Биробиджана, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, составляла порядка 20%. Сейчас этот показатель достиг 45%», — прокомментировал реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» эксперт регионального отделения Народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ\Карта убитых дорог» Денис Рыбьяков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае план ремонта автодорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнен в этом году на 100%. Всего отремонтировано 144 объекта улично-дорожной сети протяженностью более 126 км.