Биробиджан, 21 декабря 2021, 10:53 — REGNUM Доля дорог, соответствующих нормативам, в Биробиджане увеличена до 45%. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Еврейской автономной области отремонтировали 24 участка автодорог протяжённостью 27,3 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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В том числе 18,5 километров новых дорог появились в Биробиджане, там отремонтирован 21 участок. Всего на дорожные работы по нацпроекту в ЕАО за год потратили 383,5 млн рублей. Часть работ пока не принята и не оплачена.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае план ремонта автодорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнен в этом году на 100%. Всего отремонтировано 144 объекта улично-дорожной сети протяженностью более 126 км.