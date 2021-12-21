Москва, 21 декабря, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 20 декабря открылись ростом по иностранным валютам. Снижение аппетита к риску вызвали новые локдауны и ужесточение карантинных мер в ответ на быстрое распространение нового штамма коронавируса «Омикрон» в разных странах мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Инвесторы опасаются замедления мировой экономики. Нефть тоже подешевела из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, так как локдауны снижают спрос на энергоресурсы.

По итогам торгов рубль подешевел по отношению к британцу, подешевел к единой валюте и доллару.

Пара доллар/рубль повысилась на 0,02%, до 74,14 руб., евро/рубль — на 0,30%, до 83,58 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,27%, до 97,98 руб.

Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с резким ростом числа случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». За британский фунт покупали другие валюты, поэтому евро и рубль выиграли от ЧП.

Нацвалюта не сильно ослабла против доллара, поскольку получает поддержку от экспортеров в преддверии налоговых выплат. Пик налоговых платежей приходится на 27 декабря.

К закрытию вечерней сессии рубль сократил потери против иностранных валют на фоне восстановления американских фондовых индексов и цен на нефть.

Сегодня, 21 декабря, утренняя сессия открылась по рублю ростом. На мировых площадках наблюдается спрос на рисковые активы. Фьючерсы на американские индексы растут.

Видимо, участники рынка находятся в праздничном настроении и не хотят портить его себе. Курс доллара снизился до уровня 74 рублей.

Если на торгах в Европе сохранится положительная динамика по рисковым активам, то курс доллара двинется к 73,60 руб.

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