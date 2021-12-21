Владивосток, , 08:07 — REGNUM Синоптики Приморья объявили штормовое предупреждение — 22−27 декабря ожидается аномально-холодная погода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Примгидромета».

Холод

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«В течение пяти суток и более значения среднесуточной температуры воздуха будут ниже климатической нормы на 7 градусов. На севере центральных районов ночью ударит сильный мороз — минимальная температура воздуха з — 43 °C и ниже», — предупредили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье прогнозируют резкое понижение температуры воздуха и снег.