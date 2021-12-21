Берлин, , 08:07 — REGNUM Правительство Германии может ввести с 28 декабря новые ограничения в борьбе с коронавирусом, в том числе и для лиц, привитых от коронавирусной инфекции или переболевших COVID-19. Об этом 20 декабря сообщил портал Focus Online со ссылкой на соответствующий документ, который может быть утвержден 21 декабря по итогам совещания властей ФРГ.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Так, в стране хотят запретить частные встречи с численностью участников более десяти человек. Люди без прививки смогут встречаться только со своими сожителями. Кроме того, в Германии планируют закрыть ночные клубы и дискотеки, но оставить открытыми рестораны и учреждения культуры. Причиной новых мер называется угроза распространения штамма «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря за сутки в ФРГ было зафиксировано 16 086 новых фактов заражения коронавирусом.

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