Горно-Алтайск, 21 декабря, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 26 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В городе Горно-Алтайске коронавирус выявили у трёх человек, в Майминском районе — у четырёх.

За весь период пандемии в регионе подтверждено 25 042 случая заражения коронавирусом, в том числе 7817 — в Горно-Алтайске.

За сутки в республике выздоровели 34 ковид-пациента, за всё время — 22 855.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий суточный показатель по коронавирусу в республике — 12 случаев заражения.