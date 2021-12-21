Москва, , 08:04 — REGNUM Министерство здравоохранения России утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, который включает в себя в том числе вакцинацию против COVID-19. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вакцинация

«Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1 и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2», — говорится в документе.

Отмечается, что приоритет в вакцинации от COVID-19 отдается лицам старше 60 лет, сотрудникам определенных сфер, людям с хроническими заболеваниями и жителям крупных городов с населением больше одного миллиона.

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Кроме того, Минздрав включил в национальный календарь добровольную вакцинацию от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцинация подростков будет проводиться при условии наличия письменного заявления одного из родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские власти изучают международный опыт введения штрафов за отказ от вакцинации.

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