Чита, 21 декабря 2021, 08:03 — REGNUM Забайкальский край, войдя в состав Дальневосточного федерального округа и реализуя проекты, связанные с территориями опережающего развития (ТОР), смог обеспечить занятость населения и поднять уровень зарплат: несмотря на коронавирус, в регионе удалось снизить уровень безработицы. Об этом 20 декабря заявил в интервью информационному агентству «Интерфакс» губернатор Забайкалья Александр Осипов.
«Однако пока мы еще не вышли на тот уровень, который позволил бы охватить наибольшее количество населения. Мы понимаем, что необходимо создавать от 8 тысяч рабочих мест в год, учитывая, что у нас около 150 тысяч человек среди трудоспособного населения нигде, во всяком случае, официально, не работают. Официально 9% жителей являются безработными.
Чтобы обеспечить эти 8 тысяч новых рабочих мест, необходимы большие средства. Это и льготное финансирование, то есть льготные кредиты, возможно также субсидирование процентной ставки, учитывая сложность работы на отдаленных территориях. Для каких-то видов деятельности, которые необходимы населению, но при этом не очень быстро окупаются, нужны субсидии. Мы активно работаем в этом направлении с профильными федеральными министерствами и институтами развития», — добавил глава Забайкалья.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в регионе было трудоустроено 13 609 человек. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, этот показатель увеличился в 1,6 раза (2020 год — 8 014 человека).
Вместе с тем, в регионе выявлено свыше 80 случаев получения гражданами пособий по безработице при наличии официального трудоустройства.
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