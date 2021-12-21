Чита, , 08:03 — REGNUM Забайкальский край, войдя в состав Дальневосточного федерального округа и реализуя проекты, связанные с территориями опережающего развития (ТОР), смог обеспечить занятость населения и поднять уровень зарплат: несмотря на коронавирус, в регионе удалось снизить уровень безработицы. Об этом 20 декабря заявил в интервью информационному агентству «Интерфакс» губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Антонио Берни. Безработица. 1934

«Однако пока мы еще не вышли на тот уровень, который позволил бы охватить наибольшее количество населения. Мы понимаем, что необходимо создавать от 8 тысяч рабочих мест в год, учитывая, что у нас около 150 тысяч человек среди трудоспособного населения нигде, во всяком случае, официально, не работают. Официально 9% жителей являются безработными.

Чтобы обеспечить эти 8 тысяч новых рабочих мест, необходимы большие средства. Это и льготное финансирование, то есть льготные кредиты, возможно также субсидирование процентной ставки, учитывая сложность работы на отдаленных территориях. Для каких-то видов деятельности, которые необходимы населению, но при этом не очень быстро окупаются, нужны субсидии. Мы активно работаем в этом направлении с профильными федеральными министерствами и институтами развития», — добавил глава Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в регионе было трудоустроено 13 609 человек. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, этот показатель увеличился в 1,6 раза (2020 год — 8 014 человека).

Вместе с тем, в регионе выявлено свыше 80 случаев получения гражданами пособий по безработице при наличии официального трудоустройства.

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