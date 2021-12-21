Самара, , 08:06 — REGNUM Ректора Самарского государственного экономического университета обвинили в покушении на мошенничество. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Мошенничество 50.мвд.рф

По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемая с замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям организации научных исследований и подготовки научных кадров заключили подложные договора, согласно которым Самарский государственный экономический университет должен был выполнить научно-исследовательские работы.

«При этом, указанные работы фактически были выполнены подчиненным обвиняемой путем переработки ранее написанных им работ и фальсификации результатов социологических исследований», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах дела указано, что после подписания актов приемки-передачи выполненных работ на расчетные счета университета заказчики перечислили 3,5 млн рублей.

«Далее, с целью хищения указанных денежных средств обвиняемая незаконно выплатила сотрудникам образовательного учреждения, которые фактически не выполняли работы, денежные премии. Часть из выплаченных денежных средств обвиняемая обманным путем присвоила себе», — сообщает пресс-служба.

Следователи считают, что в итоге, университету был причинен материальный ущерб в размере 1,4 млн рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Фигурантка уголовного дела была отстранена от исполнения обязанностей на период следствия. Сейчас она задержана. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.