Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Предложения России по гарантиям безопасности не учитывают вопросы, которые беспокоят США. Об этом 21 декабря заявил на брифинге представитель американского Госдепартамента Нед Прайс.

Нед Прайс Ru.usembassy.gov

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

«Мы пока что не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность», — сказал он.

Также Прайс уточнил, что США вместе с союзниками из Европы представить свои обеспокоенности действиями Москвы, которые, по их мнению, «наносят вред нашим общим интересам и ценностям».

Кроме того, представитель Госдепа добавил, что такого рода обсуждения невозможны без участия европейских союзников США.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Ситуация в отношениях России с США и НАТО очень тяжелая и может стать ещё хуже, поэтому Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности.