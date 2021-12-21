Ульяновск, , 07:56 — REGNUM Портовая особая экономическая зона (ПОЭЗ) «Ульяновск» вошла в тройку лучших площадок промышленно-производственного и портового типа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам V Национального рейтинга ОЭЗ страны.

ПОЭЗ «Ульяновск» Ulgov.ru

Итоги подвела Ассоциация кластеров и технопарков России совместно с Министерством экономического развития РФ. Согласно национальному рейтингу среди особых экономических зон, ПОЭЗ «Ульяновск» замкнул тройку лидеров среди территорий промышленно-производственного типа и портовых зон.

По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, ПОЭЗ «Ульяновск» вошла в первую группу площадок с высокой инвестиционной привлекательностью. В настоящее время здесь создано 800 рабочих мест, на площадке работают 39 резидентов, в том числе из Южной Кореи, Германии, Китая, Швеции, Индии, Голландии и Турции.

«Летом этого года Министерство экономического развития России подтвердило стопроцентную эффективность зоны за 2020 год, а также за весь период с начала функционирования», — отметил Алексей Русских.

Генеральный директор ПОЭЗ «Ульяновск» Олег Барабанов подчеркнул, что в приоритете остаётся формирование «максимально благоприятных условий и возможностей» для резидентов. По его словам, экономичность достигается за счёт существенных налоговых и таможенных преференций, льготных участков с готовой инфраструктурой:

«Готовые типовые производственные помещения дают возможность быстро начать работу, сэкономив на капитальных затратах».

В 2021 году в рейтинг инвестиционной привлекательности вошли 27 особых экономических зон из 21 региона. Оценка проводилась на основе ряда критериев, в том числе качества взаимодействия с инвесторами, наличия инфраструктуры, льгот и преференций, оперативности реагирования на запросы потенциальных резидентов и инвестиционной привлекательности региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская области стала финалистом первой Национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. Регион отмечен в номинации «Креативный регион года», попав в пятёрку лучших.

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