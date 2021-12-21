Москва, , 07:56 — REGNUM Присутствие ЕС за столом переговоров по гарантиям безопасности России не нужно, а время переговоров ради переговоров прошло, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 21 декабря, комментируя высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Боррель заявил, что ЕС должен принимать участие в любой дискуссии об «архитектуре европейской безопасности», в том числе вести переговоры по проекту о гарантиях безопасности, предложенному Москвой.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано в свою очередь отметил, что ЕС предлагает обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, включая ОБСЕ и совет Россия — НАТО. Заместитель главы МИД России Александр Грушко заочно ответил Стано, что такое заявление говорит о полном контроле НАТО над сферой военной безопасности Евросоюза.

« Верховный представитель ЕС по иностранным делам может сколько угодно добиваться присутствия ЕС за столом переговоров по гарантиям безопасности, но этого не будет — для поставленных целей России это просто не нужно, а время переговоров ради переговоров прошло.

Заместитель Лаврова Грушко ясно сказал, что Европейский союз в сфере военной безопасности находится под полным контролем НАТО. Но это только одна сторона дела. В принципе, при другом качестве отношений между ЕС и Россией такое участие было бы, думаю, возможным: всё-таки ЕС продолжает претендовать на роль самостоятельного центра силы. Эту претензию можно было бы поддержать, если бы это было в интересах нашей страны. Но это давно не в наших интересах, поскольку ещё в 2013 году ЕС окончательно встал на враждебную России позицию и продолжает стоять на ней, хотя никаких результатов, кроме вреда и самому ЕС, и делу европейской безопасности она не несёт.

За столом переговоров о гарантиях безопасности, если они, конечно, состоятся, у нашей страны будет и так немало врагов. Зачем нам умножать их число? Тем более за счёт тех, кто на деле ничего не решает, но будет усиливать враждебный политико-пропагандистский фон?