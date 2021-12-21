Москва, 21 декабря, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Присутствие ЕС за столом переговоров по гарантиям безопасности России не нужно, а время переговоров ради переговоров прошло, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 21 декабря, комментируя высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как сообщалось ранее, Боррель заявил, что ЕС должен принимать участие в любой дискуссии об «архитектуре европейской безопасности», в том числе вести переговоры по проекту о гарантиях безопасности, предложенному Москвой.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано в свою очередь отметил, что ЕС предлагает обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, включая ОБСЕ и совет Россия — НАТО. Заместитель главы МИД России Александр Грушко заочно ответил Стано, что такое заявление говорит о полном контроле НАТО над сферой военной безопасности Евросоюза.

« Верховный представитель ЕС по иностранным делам может сколько угодно добиваться присутствия ЕС за столом переговоров по гарантиям безопасности, но этого не будет — для поставленных целей России это просто не нужно, а время переговоров ради переговоров прошло.

Заместитель Лаврова Грушко ясно сказал, что Европейский союз в сфере военной безопасности находится под полным контролем НАТО. Но это только одна сторона дела. В принципе, при другом качестве отношений между ЕС и Россией такое участие было бы, думаю, возможным: всё-таки ЕС продолжает претендовать на роль самостоятельного центра силы. Эту претензию можно было бы поддержать, если бы это было в интересах нашей страны. Но это давно не в наших интересах, поскольку ещё в 2013 году ЕС окончательно встал на враждебную России позицию и продолжает стоять на ней, хотя никаких результатов, кроме вреда и самому ЕС, и делу европейской безопасности она не несёт.

За столом переговоров о гарантиях безопасности, если они, конечно, состоятся, у нашей страны будет и так немало врагов. Зачем нам умножать их число? Тем более за счёт тех, кто на деле ничего не решает, но будет усиливать враждебный политико-пропагандистский фон?