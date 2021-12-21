Чита, , 07:53 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 21 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 94 290 (+247 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Вместе с тем 81 562 пациента (+380 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2092 человека (+9 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 133 находятся в тяжёлом состоянии (-9 за сутки), 46 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-2 за сутки).

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