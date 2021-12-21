Екатеринбург, 21 декабря, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Причиной плохой уборки снега в Екатеринбурге является отсутствие кадров. Об этом заявила глава комитета по благоустройству администрации города Тамара Благодаткова.

Иван Шилов ИА REGNUM В снегу

По её словам, большинство водителей специальной техники задействовали в строительстве трассы Екатеринбург — Казань. Чиновница отметила, что в городе работникам не могут предложить высокую зарплату. Они не в состоянии конкурировать с зарплатами, которые предлагают горожанам на строительстве трассы.

Кроме того, Благодаткова обратила внимание на нехватку мест для складирования снега. По её словам, расширение города приводит к тому, что снега приходится убирать всё больше, однако количество пунктов приёма не увеличивается. Более того, в некоторых местах отказываются принимать снег у частных компаний.