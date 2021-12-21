Триполи, , 07:50 — REGNUM Президентские и парламентские выборы в Ливии, которые должны были состоятся 24 декабря, будут перенесены Палатой представителей страны. Об этом 20 декабря передал телеканал Al Hadath.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации журналистов, об изменении даты объявят на следующем заседании законодательного органа. Кроме того, на собрании сообщат и о создании нового правительства Ливии, которое будет ограничено в полномочиях. В основном оно будет заниматься подготовкой к выборам. Заседание парламента состоится в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил что ООН предпринимает все возможные меры, чтобы ликвидировать ограничения для проведения выборов в Ливии.

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