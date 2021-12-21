Триполи, 21 декабря, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Президентские и парламентские выборы в Ливии, которые должны были состоятся 24 декабря, будут перенесены Палатой представителей страны. Об этом 20 декабря передал телеканал Al Hadath.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По информации журналистов, об изменении даты объявят на следующем заседании законодательного органа. Кроме того, на собрании сообщат и о создании нового правительства Ливии, которое будет ограничено в полномочиях. В основном оно будет заниматься подготовкой к выборам. Заседание парламента состоится в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил что ООН предпринимает все возможные меры, чтобы ликвидировать ограничения для проведения выборов в Ливии.