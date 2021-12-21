Москва, , 07:48 — REGNUM На открытии торгов на Московской бирже курс доллара США к рублю понизился примерно на восемь копеек, после чего продолжил снижение. Это следует из данных площадки.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным на 07:42 мск, доллар опустился ниже 74 рублей и торговался на уровне 73,98.

Евро, остававшийся неизменным на открытии торгов, к настоящем моменту потерял 13 копеек и торговался на уровне 83,45.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 20 декабря снижением, продолжая тренд конца прошедшей недели.

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