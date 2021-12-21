Москва, , 07:48 — REGNUM Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 30 декабря 2021 года планирует определиться с исполнителем на контракт по техническому сопровождению единого цифрового контура ведомства в 2022 — 2023 годах. Тендер стартует с 226 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

IT Иван Шилов, ИА REGNUM

Максимальное значение цены контракта — 226 003 600 рублей. Работу оплатят средствами федерального бюджета. Услугу предполагается оказывать семи структурным подразделениям, четыре из которых в Москве, по одному в Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском.

Сроки выполнения работ — до 31 декабря 2023 года.

Напомним, ранее крупный тендер в сфере информационных технологий стоимостью 7 млрд рублей объявил Минпромторг РФ. А осенью 2021 года Пенсионный фонд подписал IT-контракт на более чем 62,2 млн рублей.