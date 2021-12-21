Чита, 21 декабря, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Только шесть предприятий общепита в Забайкалье уведомили министерство экономического развития региона о намерении проводить корпоративы, банкеты и другие торжественные мероприятия. Как пояснили сегодня, 21 декабря, в пресс-службе правительства региона, согласно постановлению губернатора Забайкальского края, сделать это необходимо за два календарных дня.

Новогодний корпоратив

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«Проведение таких мероприятий без направления уведомления является основанием для приостановления деятельности заведения», — заявил зампред краевого правительства Александр Бардалеев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, несмотря на достаточно сложную обстановку с распространением коронавируса, разрешил предприятиям общепита проведение новогодних банкетов с соблюдением ряда условий. Помимо уведомлений, у всех сотрудников должен быть сертификат, либо QR-код, либо справка медицинской организации. То же самое касается и предпринимателей, оказывающих культурно-развлекательные услуги в организациях общественного питания.

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