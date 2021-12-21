Хабаровск, 21 декабря, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В Хабаровске в краевой клинической больнице им. профессора Владимирцева (ККБ №2) впервые на Дальнем Востоке провели операцию по удалению опухоли у пациента, находящегося в сознании. В операции принимали участие и московские врачи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Операция

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Пациентка была с фармакорезистентной эпилепсией и глиальной опухолью головного мозга. Особенность таких операций в том, что пациент должен находиться в сознании.

«Специально для этого в регион прилетели доцент кафедры нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ к.м.н Игорь Трифонов, руководитель лаборатории инвазивных нейроинтерфейсов МГМСУ к. м. н Михаила Синкин и младший научный сотрудник лаборатории инвазивных нейроинтерфейсов МГМСУ Анастасия Скальна. Операция прошла успешно, и пациента сразу переведен в палату», — прокомментировал губернатор Михаил Дегтярев.

Московские специалисты отметили, что клиника в Хабаровске хорошо оснащена, здесь есть современное оборудование и расходные материалы.

«При наличии квалифицированных специалистов, а они здесь есть, такие операции смогут проводиться здесь постоянно», — считает Игорь Трифонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в кардиохирургическом отделении Тверской облбольницы начали выполнять операции по удалению доброкачественных опухолей сердца с протезированием биологических клапанов сердца — впервые медики учреждения использовали биологический протез.