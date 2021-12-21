Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 07:44 — REGNUM В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту произошедшего самонагревания борта на шахте им. А. Д. Рубана. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Шахта Free-Photos

Дело возбуждено в отношении инженера по метрологии «Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области — Кузбассе» — по статье «Неправомерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ и (или) услуг требованиям безопасности».

По версии следствия, подозреваемый выдал свидетельство о поверке, согласно которому газоаналитическая система проверена и датчики, измеряющие уровень опасных газов в шахте, исправны и работают надлежащим образом. При этом фактически горные выработки шахты он не посещал, газовую смесь на датчики измерительных каналов системы не подавал.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2021 года при обследовании одного из участков шахты в Ленинске-Кузнецком с помощью тепловизора было выявлено нагревание борта выработки, а затем обнаружен очаг самонагревания. На момент ЧП в шахте находились 128 рабочих. Они были выведены на поверхность.

Читайте ранее в этом сюжете: Восстановлен ход событий в день ЧП на кузбасской шахте имени Рубана