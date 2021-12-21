Южно-Курильск, Сахалинская область, , 07:40 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,9 произошли в акватории Тихого океана в районе Курильских островов. Об этом сообщает управление МЧС России по Сахалинской области.

Землетрясение Smchealth.org

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 35 километрах к юго-востоку от Южно-Курильска. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 100 километров. Отмечается, что подземные толчки интенсивностью до трех баллов ощутили жители Южно-Курильска, Малокурильского и Крабозаводского.

По предварительным данным, пострадавших в результате землетрясений не было. Обращений в дежурные службы от жителей не поступало. В настоящее время в населенных пунктах ведется осмотр зданий на предмет повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов американского штата Калифорния. Его очаг находился в 49,6 километра от города Ферндейл на глубине 9,3 километра. По предварительным данным, пострадавших не было.