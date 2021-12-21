Чебоксары, , 07:39 — REGNUM В Чебоксарах после вмешательства прокуратуры приостановлена работа автомобильной газозаправочной станции (АГЗС). Речь идёт об АГЗС по улице Богдана Хмельницкого, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

АЗС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проверка проводилась в Ленинском районе Чебоксар, где расположена АЗГС. Надзорное ведомство установило, что данный участок является муниципальной собственностью и предназначен под размещение «базы для производственной деятельности». По данным прокуратуры, в мэрию не поступало решение по установлению санитарно-защитной зоны для заправки и проектная документация на строительство АГЗС.

«Это свидетельствует о начале разработки участка и строительства в отсутствие предусмотренного законодательством разрешения», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что АГЗС не была зарегистрирована в реестре опасных производственных объектов, что делает невозможным контроль со стороны Ростехнадзора.

По факту самовольного занятия земельного участка и нарушения порядка строительства объекта прокуратурой возбуждены административные дела. Кроме того, ведомством заведено административное дело в связи с нарушением требований промышленной и пожарной безопасности.

Правоохранители сообщают, что работа объекта приостановлена, а возводившая объекта организация оштрафована на 750 тыс. рублей. Постановления не вступили в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года прокуратура Чувашии заявила, что в Чебоксарах при проверке АЗС выявлены нарушения промышленной безопасности. Контролем были охвачены заправки по улицам Пристанционная, Хмельницкого и на Хозяйственном проезде. В частности, прокуратура на тот момент выяснила, что АЗС по улице Пристанционная фактически работает как незавершённый объект строительства из-за отсутствия разрешения на ввод в эксплуатацию.

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