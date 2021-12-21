Якутск, , 07:37 — REGNUM Занимавшему должность главного инженера в ОАО «Саханефтегазсбыт» Эдуарду Чикачеву вынесен приговор за получение взятки в особо крупном размере. Мужчина будет отбывать четыре года в колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

Взятка в 300 тыс. рублей Kaluga.sledcom.ru

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За то, что работы по строительству Ленской нефтебазы, проведённые подрядчиком, будут приняты беспрепятственно, экс-начальник получил имущество на сумму почти 4,7 млн рублей. На эту сумму были приобретены предметы интерьера, мебель, электрооборудование, отделочные материалы и многое другое. Взамен главный инженер в том числе обеспечивал фирме непредусмотренные договором авансовые платежи на сумму более 90 млн рублей.

Вину главный инженер признал в полном объёме. Его судили по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Помимо срока якутянину также назначены 9,38 млн рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении Эдуарда Чикачева было возбуждено в январе 2021 года.