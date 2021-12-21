Красноярск, , 07:36 — REGNUM ГУФСИН России по Красноярскому краю проводит проверку по информации о пытках заключённых, размещённой в интернете. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

«По материалам, размещённым в сети Интернет и средствах массовой информации, ГУФСИН России по Красноярскому краю будет проведена проверка», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, ранее проект Gulagu.net опубликовал видео с пытками заключённых, предположительно, в Красноярске. Провести проверку планирует и Совет по правам человека.

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