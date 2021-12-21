Екатеринбург, 21 декабря, 2021, 07:35 — ИА Регнум. В Свердловской области отмечено замедление годовой продовольственной инфляции. Об этом сообщили журналистам в Уральском главном управлении Банка России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

По данным Накануне.Ru, больше всего снизились темпы подорожания плодоовощной продукции. Также стабильными являются цены на подсолнечное масло и сахарный песок.

При этом во многих регионах Урала продолжили дорожать макароны, кондитерские изделия и мука.