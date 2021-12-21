Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Программа финансовой помощи Молдавии на общую сумму около $0,6 млрд, ранее согласованная правительством страны и миссией Международного валютного фонда (МВФ) в Кишинёве, 20 декабря была одобрена исполнительным советом МВФ. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Заседание МВФ 2009-2017-fpc.state.gov

Программа рассчитана на 40 месяцев и в рамках расширенного механизма кредитования (ECF) и механизма расширенного финансирования (EFF) предполагает выделение средств на общую сумму $590,6 млн, в том числе первого транша кредита в размере $84,4 млн.

Получение Молдавией финансовой помощи обусловлено рядом обязательных для выполнения требований. В частности, необходимо обеспечить реальную независимость центрального банка, укрепить финансовые институты, активизировать борьбу с коррупцией и повысить предсказуемость госполитики.

Напомним, что реализации прошлогоднего трёхлетнего предварительного соглашения с МВФ о кредите на сумму $558 млн помешал вспыхнувший в Молдавии политический кризис. Летом республика уже получила от МВФ около $236 млн для поддержки бюджета и экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Молдавии и руководство миссии МВФ в Кишинёве согласовали программу кредитования на сумму $564 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия может получить кредит от МВФ на сумму более $0,5 млрд