Кемерово, , 07:32 — REGNUM В Кемеровской области медицинскую помощь получают 6764 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 10 136 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 81 906 случаев заражения коронавируса, 73 477 человек выздоровели, 1665 пациентов скончались.

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