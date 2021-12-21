Кемерово, , 07:26 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 21 декабря, за прошедшие сутки выявлен 351 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 353 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Новокузнецк — 73, Кемерово — 66, Междуреченск — 31, Юрга — 28, Белово — 23, Ленинск-Кузнецкий — 21, Прокопьевск — 21, Промышленновский МО — 12, Гурьевский МО — девять, Кемеровский МО — девять, Анжеро-Судженск — восемь, Топкинский МО — восемь, Березовский — семь, Ленинск-Кузнецкий МО — семь, Осинники — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Мыски — четыре, Полысаево — два, Мариинский МО — два, Тисульский МО — два, Тяжинский МО — два, Калтан — один, Киселевск — один, Тайга — один, Ижморский МО — один, Чебулинский МО — один, Юргинский МО — один, Яйский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 268 пациентов выздоровели, четверо скончались.