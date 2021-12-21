Хельсинки, , 07:24 — REGNUM Ситуация вокруг Украины обсуждалась в рамках телефонного разговора президента Финляндии Саули Ниинистё и украинского главы Владимира Зеленского, 20 декабря сообщила на своем сайте канцелярия финского лидера.

Саули Ниинистё Michał Józefaciuk

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Ниинистё отметил важность дипломатического решения конфликтов. Он подчеркнул, что Финляндия привержена принципам ОБСЕ и поддерживает суверенитет Украины, а также ее территориальную ценность.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря обстановку на границах России и Украины обсудили на встрече в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Словении Анже Логара.

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