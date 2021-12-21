Хабаровск, , 07:23 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провёл рабочую встречу с министром юстиции России, членом Совета безопасности России Константином Чуйченко.

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«Обсудили перспективы переноса СИЗО из центра Хабаровска, организацию бесплатной юридической помощи гражданам и создание Госюрбюро.⠀

Отдельной темой стало сотрудничество Центра «Амурский тигр», где министр по поручению президента РФ возглавляет наблюдательный совет Центра, и правительства Хабаровского края. Так, уже в селе Арсеньеве проектируют визит-центр для туристов, строят здание почты и пожарное депо. Недавно сдали в эксплуатацию два кордона для госохотндзора. В январе начинаем строительство штабного здания охотнадзора в Сосновке под Хабаровском, а сейчас достраивают специальную лабораторию», — написал в своём телеграм-канале глава региона, добавив, что всё финансируется за счет внебюджетных средств «Амурского тигра».

Как сообщало ИА REGNUM, в Уссурийске в 2022 году откроют современный музей флоры и фауны Приморья. Площадку под строительство музея осмотрели губернаторОлег Кожемяко и министр юстиции РФ Константин Чуйченко.