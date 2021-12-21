Биробиджан, , 07:19 — REGNUM На кормление одного больного в главном учреждении здравоохранения ЕАО выделяется 155 рублей в день. Эту сумму назвала недостаточной для организации четырёхразового питания медсестра пищеблока больницы. Своё мнение она высказала на встрече медработников с представителями регионального правительства, сообщила интернет-газета «Набат».

Обед City-yaroslavl.ru

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«Плачевное состояние. Ремонта не было много лет, мы это терпим… На сегодняшний день мы написали докладную, обещают нам, что курей закупят. Осталось завтра — на первые блюда. Дадим — и всё. Послеоперационные больные должны получать хотя бы бульон. У нас нет композитной белковой смеси. Мы вынуждены как-то выкручиваться, чтобы послеоперационных больных кормить. Сейчас у нас остаётся немного мяса, которого хватит до конца года. Но если мы сейчас пустим мясо на первое блюдо, чего делать нельзя, то, значит, у нас не хватит на второе блюдо. Мы выкручиваемся, как можем… «, — отметила медсестра.

Она констатировала, что денег на питание недостаточно: не закупаются соки, огурцы, помидоры. Отвечая сотруднице пищеблока, вице-губернатор Дмитрий Братыненко рассказал историю о том, как вкусно покушал во время визита в школьную столовую, где обед стоил 34 рубля.

«Первое, второе, компот и булочка ещё. Это к вопросу о том, что каждый подходит по-разному. Да?», — подчеркнул заместитель председателя правительства Еврейской автономии.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой встрече медработники Еврейской автономии рассказали представителям правительства региона, почему из областной системы здравоохранения массово увольняются врачи. Суть жалоб можно свести к двум пунктам: слишком большая нагрузка и неисполнение майских указов президента РФ в части зарплат. Именно по этим причинам из областной больницы уволились все три хирурга и теперь подали заявления на увольнения семь врачей-реаниматологов.