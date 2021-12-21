В областной больнице ЕАО жалуются на нехватку денег на питание пациентов
Биробиджан, 21 декабря, 2021, 07:19 — ИА Регнум. На кормление одного больного в главном учреждении здравоохранения ЕАО выделяется 155 рублей в день. Эту сумму назвала недостаточной для организации четырёхразового питания медсестра пищеблока больницы. Своё мнение она высказала на встрече медработников с представителями регионального правительства, сообщила интернет-газета «Набат».
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Она констатировала, что денег на питание недостаточно: не закупаются соки, огурцы, помидоры. Отвечая сотруднице пищеблока, вице-губернатор Дмитрий Братыненко рассказал историю о том, как вкусно покушал во время визита в школьную столовую, где обед стоил 34 рубля.
Как сообщало ИА REGNUM, на этой встрече медработники Еврейской автономии рассказали представителям правительства региона, почему из областной системы здравоохранения массово увольняются врачи. Суть жалоб можно свести к двум пунктам: слишком большая нагрузка и неисполнение майских указов президента РФ в части зарплат. Именно по этим причинам из областной больницы уволились все три хирурга и теперь подали заявления на увольнения семь врачей-реаниматологов.