Токио, 21 декабря 2021, 07:16 — REGNUM План сброса очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» предстала энергетическая корпорация Tokyo Electric Power на проверку государственным органам Японии. Об этом 21 декабря сообщает информационное агентство Kyodo.
Рассмотрит представленный документ правительственный комитет по контролю за атомной энергетикой. Корпорация предлагает сбрасывать воды с АЭС через подземный тоннель, который будет проходить под дном океана. Слив воды предполагается делать в районе, где у рыбаков нет разрешения на промысел рыбы и морепродуктов. Эта предосторожность снизит репутационные риски для промысловиков.
Сооружение тоннеля предполагается начать в 2023 году, после окончательного согласования всех необходимых документов. Сейчас в баках на территории АЭС скопилось около 1,25 млн тонн очищенной воды. Сброс воды будет проходить в несколько этапов, процесс займёт около 30 лет. Международное агентство по атомной энергии уже заявило о постоянном контроле за процессом со своей стороны.
Соседние с Японией страны, включая Россию, уже выразили обеспокоенность планами Японии по сбросу воды с АЭС «Фукусима». В МИД РФ ожидают детальных разъяснений властей Японии в связи с возникшей ситуацией.
Ранее ИА REGNUM сообщало о подготовке к строительным работам, которые проводятся в рамках подготовки к сбросу очищенной воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1» в океан.
Читайте ранее в этом сюжете: В Японии начали подготовку к сбросу воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» – NHK