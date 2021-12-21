Токио, 21 декабря, 2021, 07:16 — ИА Регнум. План сброса очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» предстала энергетическая корпорация Tokyo Electric Power на проверку государственным органам Японии. Об этом 21 декабря сообщает информационное агентство Kyodo.

Платиковые резервуары с радиоактивной водой на площадке японской АЭС Фукусима

Рассмотрит представленный документ правительственный комитет по контролю за атомной энергетикой. Корпорация предлагает сбрасывать воды с АЭС через подземный тоннель, который будет проходить под дном океана. Слив воды предполагается делать в районе, где у рыбаков нет разрешения на промысел рыбы и морепродуктов. Эта предосторожность снизит репутационные риски для промысловиков.

Сооружение тоннеля предполагается начать в 2023 году, после окончательного согласования всех необходимых документов. Сейчас в баках на территории АЭС скопилось около 1,25 млн тонн очищенной воды. Сброс воды будет проходить в несколько этапов, процесс займёт около 30 лет. Международное агентство по атомной энергии уже заявило о постоянном контроле за процессом со своей стороны.

Соседние с Японией страны, включая Россию, уже выразили обеспокоенность планами Японии по сбросу воды с АЭС «Фукусима». В МИД РФ ожидают детальных разъяснений властей Японии в связи с возникшей ситуацией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подготовке к строительным работам, которые проводятся в рамках подготовки к сбросу очищенной воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1» в океан.