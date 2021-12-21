Ульяновск, , 07:14 — REGNUM В Ульяновской области в очередной раз снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации ведомства, 20 декабря в регионе официально подтверждено 292 случая заражения SARS-CoV-2. Это на пять случаев меньше, чем было 19 декабря.

Число проведённых лабораторных тестов на коронавирус в Ульяновской области достигло 1 566 898. В настоящее время в регионе под наблюдением остаются 12 886 человек.

Напомним, что ПЦР-тесты на ковид проводятся среди контактных лиц в том случае, если проявляются признаки заболевания, — в частности, кашель и температура.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года в региональном сосудистом центре Ульяновской областной клинической больницы был введён в эксплуатацию новый ангиограф. За это время выполнено 976 операций, в том числе 584 диагностические ангиографии, 335 стентирований коронарных артерий, имплантировано 129 электрокардиостимуляторов.