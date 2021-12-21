Екатеринбург, , 07:12 — REGNUM В Екатеринбурге появится новый арт-объект. Город украсит головоломка со словом «Урал». Об этом в соцсетях сообщил мэр Алексей Орлов.

Екатеринбург

Иван Шилов © ИА REGNUM

Изначально проект планировали реализовать у аэропорта Кольцово, однако в конкурсе победила другая работа. Возле аэропорта появится «Петля Нестерова». Тем не менее ряд местных жителей оценили необычный арт-объект, который не смог одержать победу. Глава города предложил свердловчанам выбрать место для «Урала». Он подчеркнул, что проект обязательно реализуют.

Отметим, мнения горожан насчет «Петли Нестерова» у Кольцово разделились. Часть жителей считают, что этот объект украсит аэропорт. Другая часть критикует проект стелы. Урбанист Илья Варламов тоже раскритиковал проект. По его мнению, здесь должна была появиться головоломка «Урал».