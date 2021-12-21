Советская Гавань, Хабаровский край, 21 декабря, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В Советско-Гаванском районе 47-летний местный житель лишился почти 3 млн рублей, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД пор Хабаровскому краю.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

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Мужчина обратился в полицию и рассказал, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником банка. Он сказал, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит. Звонивший предложил мужчине самому пойти в банк и оформить кредит, после чего деньги перевести на якобы безопасный счет.

Потерпевший взял кредит в банке и перевёл порядка 3 млн рублей по указанным номерам телефонов. Позже понял, что его обманули.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Ноябрьска (ЯНАО) перевела мошенникам миллион рублей.