Кемерово, , 07:11 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв не пострадал в ДТП. Об этом сообщили в правительстве региона.

Сергей Цивилёв Kremlin.ru

Напомним, сегодня утром, 21 декабря, на трассе Кемерово — Новокузнецк в районе посёлка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля главы Кузбасса.

Как сообщало, Сергей Цивилёв находился внутри служебного автомобиля. Он ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная» в Прокопьевск

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