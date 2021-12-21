Пекин, , 07:03 — REGNUM Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая за 2020 году был пересмотрен до 101,36 трлн юаней (около $15,92 трлн), показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

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Эта сумма представляет собой сокращение на 241,9 млрд юаней по сравнению с предварительным расчетом, показали данные окончательной проверки, проведенной Национальным бюро статистики КНР (NBS). По данным бюро, в постоянных ценах ВВП 2020 года увеличился на 2,2% в годовом исчислении, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в предварительном расчете.

Годовой ВВП Китая проходит через два набора учетных данных в соответствии с действующей национальной системой экономического учета. Первый — это предварительный расчет ВВП, который будет пересмотрен в ходе окончательной проверки на основе годовых статистических данных, итоговых финансовых отчетов и административных отчетов департаментов.