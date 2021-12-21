Шэньчжэнь, Китай, 21 декабря, 2021, 07:01 — ИА Регнум. На конференции в южно-китайском мегаполисе городе Шэньчжэне, технологическом центре страны, было заключено 16 декабря более 260 сделок с общим объемом инвестиций более 820 млрд юаней (около $128,8 млрд), по мере того как город пытается привлечь глобальных инвесторов, сообщает агентство Синьхуа.

Hawyih Шэньчжэнь

Конференция по глобальному продвижению инвестиций в Шэньчжэне 2021 года, в рамках которой прошло 12 параллельных сессий за рубежом, привлекла глобальные компании в самых разных областях, в том числе ABB Group, Metro AG, American Express и SANY Group, среди прочих.

«Будучи городом технологических инновацией, Шэньчжэнь имеет преимущества с точки зрения своей производственной цепочки, талантов и политики поддержки, что придает группе ABB больше уверенности в дальнейшем увеличении инвестиций в город», — сказал глава бизнес-подразделения ABB China Electric Transportation, Китай Цао Ян.

Являясь флагманом высокотехнологичного промышленного развития Китая, Шэньчжэнь может похвастаться множеством китайских стартапов и технологических тяжеловесов, включая Huawei и Tencent.

В Шэньчжэне также наблюдался рост внешней торговли на 15,2% в годовом исчислении до 2,51 трлн юаней в первые три квартала этого года, по данным Шэньчжэньской таможни.