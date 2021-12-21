Нур-Султан, , 07:00 — REGNUM Террористы возобновили свою активную деятельность почти во всех регионах Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев в ходе переговоров в Нур-Султане.

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«Не может не беспокоить, что в последнее время активизировались террористические группировки — не только на севере Сирии, но практически по всей территории страны», — заявил он.

Лаврентьев добавил, что свою активность нарастили и террористы из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он отметил, что собирается обсудить варианты борьбы с террористическими группировками в Сирии со всеми заинтересованными в этом сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ряда террористических организаций начали вырубку лесов в Сирии для последующей продажи в Турцию. Они также занимаются продажей домов для заселения исламистов.