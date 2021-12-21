Екатеринбург, 21 декабря, 2021, 07:01 — ИА Регнум. В екатеринбургском аэропорту Кольцово отказались пускать на рейс отца с двумя детьми. Семья должна была отправиться в Краснодар. Однако на стойке регистрации мужчине заявили, что для вылета у него нет необходимых документов, сообщает E1.RU.

(сс) alexandergroshev Аэропорт «Кольцово».

Оказалось, что речь идет об оригинале свидетельства о рождении одного из детей. Его у главы семейства не оказалось. Ребенок был рожден в США. На руках у мужчины были нотариально заверенные копии документа с переводом. Матери детей пришлось лететь из Краснодара, чтобы привезти оригинал свидетельства о рождении.

В общей сложности семья потеряла более 70 тысяч рублей на билеты проживание и питание.

В пресс-службе аэропорта заявили, что сотрудники действовали в рамках закона. Пассажир обязан предоставлять оригиналы документов. Заверенные нотариально копии не являются основанием к допуску на рейс.