Улан-Удэ, , 06:55 — REGNUM 17 детей получили ожоги глаз, слизистой дыхательных путей и кожи при посещении сауны в Улан-Удэ. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета по Бурятии.

Бассейн fancycrave1

ЧП произошло в spa-комплексе на проспекте Автомобилистов. По предварительной информации, дети после посещения сауны искупались в бассейне и получили в результате купания химические ожоги слизистой глаз, дыхательных путей и кожи. Некоторым пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

Предполагается, что причиной ожогов могла стать повышенная концентрация хлора в воде бассейна. В настоящее время проводится проверка по факту ЧП. Сотрудники правоохранительных органов взяли пробы воды из бассейна, были назначены судебно-медицинские исследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела в Татарии после отравления парами хлора девяти человек в частном бассейне.

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