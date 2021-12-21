Пекин, 21 декабря, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В этом году фактический доход от продаж на игровом рынке Китая составил 296,5 млрд юаней (около $46,6 млрд), что на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

M.yukle.mobi Петух

Отчет об игровой индустрии Китая за 2021 год был опубликован Комитетом по изданию игр Китайской ассоциации аудио-видео и цифровых изданий на ежегодном собрании игровой индустрии Китая в городе Гуанчжоу, столице провинции Гуандун на юге Китая.

Согласно отчету, число геймеров в Китае в 2020 году достигло 666 млн, увеличившись в годовом исчислении на 0,22% и постепенно приближаясь к насыщению. Рынок киберспортивных игр в Китае принес 140,2 млрд юаней выручки от продаж, что на 2,65% больше, чем в прошлом году.

Председатель Китайской ассоциации аудио-видео и цифровых издательств Сунь Шушань сказал, что киберспорт уже превратился в важную новую бизнес-модель на игровом рынке, и ассоциация призывает местные власти разработать политику поддержки индустрии киберспорта.

Несмотря на более слабые показатели внутреннего игрового рынка, в этом году фактический доход от продаж игр собственной разработки в Китае на зарубежных рынках составил 114,6 млрд юаней, что на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете.