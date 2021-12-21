Челябинск, 21 декабря, 2021, 06:52 — ИА Регнум. В Челябинске один из сотрудников полиции подозревается в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Следователи считают, что гражданин получил 48 тыс. рублей от одного из бизнесменов. Деньги предназначались за информацию об умерших гражданах.

Преступление раскрыли сотрудники управления собственной безопасности областного главка МВД России. Решается вопрос о предъявлении задержанному стражу порядка обвинения и избрании меры пресечения.