Кемерово, , 06:50 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв находился внутри служебного автомобиля во время ДТП на трассе Кемерово — Новокузнецк. Информацию ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе регионального правительства.

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Информация о состоянии главы Кузбасса сейчас уточняется.

Напомним, сегодня, 21 декабря, в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная» в городе Прокопьевск.

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