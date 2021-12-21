Кемерово, 21 декабря, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв находился внутри служебного автомобиля во время ДТП на трассе Кемерово — Новокузнецк. Информацию ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе регионального правительства.

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Информация о состоянии главы Кузбасса сейчас уточняется.

Напомним, сегодня, 21 декабря, в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная» в город Прокопьевск.