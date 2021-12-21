Вашингтон, 21 декабря, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Препарат Apretude, предназначенный для профилактики ВИЧ-инфекции, одобрило к применению в виде инъекций Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба регулятора.

Спидцентр.рф ВИЧ

руководитель отделения антивирусных препаратов FDA Дебра Бирнкрант «Сегодняшнее одобрение даёт важный инструмент в усилиях по прекращению эпидемии ВИЧ-инфекции, впервые предоставляя возможность предотвращать ВИЧ без ежедневного приёма таблеток».

Профилактический курс рассчитан на взрослых и подростков с весом более 35 килограмм. Первые две инъекции курса вводятся с интервалом две недели, последующие — один раз в два месяца.

Аналог препарата в виде таблеток был одобрен американским регулятором осенью, но он предполагает ежедневный приём лекарства в течение всего курса, что для многих людей может оказаться проблематично.

В США в 2019 году по официальным данным было выявлено 36,8 тыс. случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Через четыре года власти планируют снизить эту цифру до 9,5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день ВИЧ-инфекцией заражены порядка 50 тыс. заключённых из 459 тыс., которые содержатся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

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