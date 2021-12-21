Пекин, , 06:48 — REGNUM Годовой оборот порта Нинбо Чжоушань, самого загруженного порта Китая в восточной провинции Чжэцзян, достигла 30 млн единиц двадцатифутового эквивалента грузов (TEU), сообщает агентство Синьхуа.

Порт Нинбо Чжоушань Scio.gov.cn

Порт, расположенный в городе Нинбо, стал третьим портом с годовой пропускной способностью более 30 млн TEU по всему миру после портов Шанхая и Сингапура. В 2020 году грузооборот порта превысил 1,17 млрд тонн, заняв первое место в мире 12-й год подряд, в то время как объем контейнерных перевозок превысил 28,7 млн TEU, заняв третье место в мире.

Кроме того, общее количество морских маршрутов порта достигло рекордного уровня в 287 за этот год с чистым увеличением на 27 маршрутов с конца 2020 года.

На сегодняшний день объем перевалки морских и железнодорожных перевозок в порту превысил общий показатель за весь 2020 год. В настоящее время транспортные услуги связывают порт по железной дороге с 61 городом в 16 провинциальных регионах Китая.